Выиграл COVID, - Луческу прокомментировал поражение "Шахтеру" в УПЛ

9 ноября, 2020, 12:25

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что "Шахтер" несправедливо победил киевлян в 9-м туре УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Румынский специалист считает, что команды подошли к матчу в неравных условиях, ведь в "Динамо" 12 зараженных коронавирусом футболистов.

"Выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону. Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Результат чемпионата должны решать команды на поле, а НЕ COVID. Это все, что я хочу сказать ", - сказал Луческу.

"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.

8 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0 .

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