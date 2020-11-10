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Espreso.tvСпортОфициально: Макгрегор возобновит карьеру в январе 2021-го

Официально: Макгрегор возобновит карьеру в январе 2021-го


фото: Getty Images
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье договорились провести бой в январе 2021 года

Об этом сообщает MMAFighting.

Бой между Макгрегором и Пуарье станет главным событием UFC 257, который состоится 23 января в американском Лас-Вегасе. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде UFC 178.

32-летний Конор Макгрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

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