Официально: Макгрегор возобновит карьеру в январе 2021-го

10 ноября, 2020, 20:55

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье договорились провести бой в январе 2021 года

Об этом сообщает MMAFighting.

Бой между Макгрегором и Пуарье станет главным событием UFC 257, который состоится 23 января в американском Лас-Вегасе. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде UFC 178.

32-летний Конор Макгрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.