Официально: Макгрегор возобновит карьеру в январе 2021-го
10 ноября, 2020, 20:55
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье договорились провести бой в январе 2021 года
Об этом сообщает MMAFighting.
Бой между Макгрегором и Пуарье станет главным событием UFC 257, который состоится 23 января в американском Лас-Вегасе. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде UFC 178.
32-летний Конор Макгрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
- Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.
- 15 сентября Макгрегор заявил, что он "подавлен" из-за обвинений в домогательствах.
- 10 ноября сообщалось, что бой Конора Макгрегора против Дастина Пуарье под угрозой срыва.
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