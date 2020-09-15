Боец UFC Макгрегор отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

15 сентября, 2020, 11:51

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Об этом Макгрегор написал в twitter.

Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор МакГрегор в ответ на комментарии, обвинил пользователей в травле, а позже удалил пост.

"Я так не могу, просто раздавлен. Вместо того, чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня онлайн в этот ужасный период моей жизни. Я стараюсь быть сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за обиды, лицемер ", - написал Макгрегор.

Ирландца задержали во время отдыха на Корсике. По информации The Sun, Макгрегор продемонстрировал в баре гениталии замужней женщине.

Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.

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