Боец UFC Макгрегор отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах
Об этом Макгрегор написал в twitter.
Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор МакГрегор в ответ на комментарии, обвинил пользователей в травле, а позже удалил пост.
"Я так не могу, просто раздавлен. Вместо того, чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня онлайн в этот ужасный период моей жизни. Я стараюсь быть сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за обиды, лицемер ", - написал Макгрегор.
Ирландца задержали во время отдыха на Корсике. По информации The Sun, Макгрегор продемонстрировал в баре гениталии замужней женщине.
- Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.
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