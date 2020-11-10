Восстановление карьеры Макгрегора оказалось под угрозой срыва

10 ноября, 2020, 18:54

Бой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора против американца Дастина Пуарье под угрозой срыва

Об этом сообщает ESPN.

Стороны до сих пор не подписали контракт из-за финансовых запросов Дастина Пуарье. Ожидалось, что бой состоится 23 января 2021 года, но если до этого бойцы не придут к соглашению, то вместо американца с Конором Макгрегором сразится Тони Фергюсон.

32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.