Восстановление карьеры Макгрегора оказалось под угрозой срыва
10 ноября, 2020, 18:54
Бой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора против американца Дастина Пуарье под угрозой срыва
Об этом сообщает ESPN.
Стороны до сих пор не подписали контракт из-за финансовых запросов Дастина Пуарье. Ожидалось, что бой состоится 23 января 2021 года, но если до этого бойцы не придут к соглашению, то вместо американца с Конором Макгрегором сразится Тони Фергюсон.
32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
- Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.
- 15 сентября Макгрегор заявил, что он "подавлен" из-за обвинений в домогательствах .
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