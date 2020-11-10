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Espreso.tvСпортВосстановление карьеры Макгрегора оказалось под угрозой срыва

Восстановление карьеры Макгрегора оказалось под угрозой срыва


фото: Getty Images
Бой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора против американца Дастина Пуарье под угрозой срыва

Об этом сообщает ESPN.

Стороны до сих пор не подписали контракт из-за финансовых запросов Дастина Пуарье. Ожидалось, что бой состоится 23 января 2021 года, но если до этого бойцы не придут к соглашению, то вместо американца с Конором Макгрегором сразится Тони Фергюсон.

32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

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