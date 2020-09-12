Бойца UFC Макгрегора задержали за попытку сексуального насилия

12 сентября, 2020, 22:47

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия

Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что ирландца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении в баре. Заявление на Макгрегора было подано 10 сентября в полицию французской Корсики.

Представители 32-летнего бойца отрицают обвинения против него.

Макгрегор путешествует со своей невестой по Средиземноморью. 12 сентября ирландец должен был отправиться с принцессой Монако Шарлен на прогулку на водных велосипедах.

Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Конор МакГрегор в июне в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

21 июля стало известно, что Конор МакГрегор с княгиней Монако Шарлен в сентябре отправится в тур на водных велосипедах .

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