Бойца UFC Макгрегора задержали за попытку сексуального насилия
Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что ирландца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении в баре. Заявление на Макгрегора было подано 10 сентября в полицию французской Корсики.
Представители 32-летнего бойца отрицают обвинения против него.
Макгрегор путешествует со своей невестой по Средиземноморью. 12 сентября ирландец должен был отправиться с принцессой Монако Шарлен на прогулку на водных велосипедах.
Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Конор МакГрегор в июне в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
- 21 июля стало известно, что Конор МакГрегор с княгиней Монако Шарлен в сентябре отправится в тур на водных велосипедах .
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