Трамп уволил министра обороны Эспера
Об этом действующий до инаугурации Джозефа Байдена 45-й президент США Дональд Трамп написал в Twitter.
"Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, начиная немедленно", - написал Трамп.
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Отметим, ранее издание Politico сообщало, что Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately ..- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
- Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд. В то же время, издание CNN заявил о победе Джо Байдена в избирательной гонке.
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