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Espreso.tvОбществоТрамп уволил министра обороны Эспера

Трамп уволил министра обороны Эспера

Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Майка Эспера и назначил новым и.о. директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера

Об этом действующий до инаугурации Джозефа Байдена 45-й президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, начиная немедленно", - написал Трамп.

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Отметим, ранее издание Politico сообщало, что Трамп в ближайшее время планирует действовать так, будто он начинает свой второй срок досрочно, даже без объявления его победителем выборов.

  • Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд. В то же время, издание CNN заявил о победе Джо Байдена в избирательной гонке.

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