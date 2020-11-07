Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США

7 ноября, 2020, 18:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах в Соединенных Штатах

Об этом Трамп сообщил в twitter.

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом", - написал Трамп.

В то же время, twitter отметил, что официальные результаты президентских выборов в США еще не объявлены.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд .

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