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Espreso.tvМирТрамп заявил, что выиграл президентские выборы в США

Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах в Соединенных Штатах

Об этом Трамп сообщил в twitter.

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом", - написал Трамп.

В то же время, twitter отметил, что официальные результаты президентских выборов в США еще не объявлены.

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