Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США
7 ноября, 2020, 18:02
Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах в Соединенных Штатах
Об этом Трамп сообщил в twitter.
"Я выиграл эти выборы с большим отрывом", - написал Трамп.
В то же время, twitter отметил, что официальные результаты президентских выборов в США еще не объявлены.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
- Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд .
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