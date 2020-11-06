Трамп заявил, что результаты президентских выборов должен решать Верховный суд

6 ноября, 2020, 13:56

Сегодня, 6 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter .

"Я с легкостью выиграю президентские выборы Соединенных Штатов (если учитывать) легально поданные голоса. Наблюдателям не было разрешено каким-либо путем делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования), должны считаться незаконными голосами ", - написал Трамп.

Напомним, в четверг Трамп сообщил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.

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