Байден победил на президентских выборах в США - CNN

7 ноября, 2020, 18:36

Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США

Об этом сообщает CNN.

Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Отмечается, что он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал необходимые для победы 270 голов выборщиков.

У Байдена стало 273 голоса, в то время как у Трампа пока 213.

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