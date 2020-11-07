Байден победил на президентских выборах в США - CNN
7 ноября, 2020, 18:36
Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США
Об этом сообщает CNN.
Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Отмечается, что он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал необходимые для победы 270 голов выборщиков.
У Байдена стало 273 голоса, в то время как у Трампа пока 213.
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