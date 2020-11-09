"Будет очень тяжело": Гетманцев дал прогноз относительно дефолта в Украине

9 ноября, 2020, 09:23

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина в следующем году сможет избежать дефолта, хотя ей "будет очень тяжело"

Об этом Гетманцев рассказал в эфире телеканала "Украина 24" , комментируя переговоры с Международным валютным фондом.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов работает над этими вопросами, и ждал положительных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by ", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.

Напомним, до конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by , однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор не известно.

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин назвал "малореалистичным" базовый сценарий по получению Украиной двух траншей МВФ до конца 2020 года . Однако, по его словам, Украина может рассчитывать на один в 4 квартале этого года.

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