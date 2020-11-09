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Espreso.tvЭкономика"Будет очень тяжело": Гетманцев дал прогноз относительно дефолта в Украине

"Будет очень тяжело": Гетманцев дал прогноз относительно дефолта в Украине

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина в следующем году сможет избежать дефолта, хотя ей "будет очень тяжело"

Об этом Гетманцев рассказал в эфире телеканала "Украина 24" , комментируя переговоры с Международным валютным фондом.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов работает над этими вопросами, и ждал положительных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by ", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.

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