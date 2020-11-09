 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОн меня не впечатлил, - чемпион мира об Усике в бою с Чисорой

Он меня не впечатлил, - чемпион мира об Усике в бою с Чисорой


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не впечатлен поединком Александра Усика против Дерека Чисоры

Об этом сообщает talkSPORT.

Британский боксер признался, что украинец его ничем не впечатлил.

"Я уверен, что супертяжелый вес неслучайно отличается от первого тяжелого. Я понимаю, что все бойцы крузервейта хотят подняться в супертяжелый вес, чтобы заработать большие деньги. После боя Усика с Чисорой я искренне считаю, что он лучше, чем был в дебютном бою в супертяжах, поскольку я высоко оцениваю его как замечательного техника в крузервейте. Но, честно говоря, в супертяжелом весе он меня ничем не впечатлил", - высказался Тайсон Фьюри.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

9 ноября, 2020 понедельник

8 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать