Он меня не впечатлил, - чемпион мира об Усике в бою с Чисорой

9 ноября, 2020, 16:59

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не впечатлен поединком Александра Усика против Дерека Чисоры

Об этом сообщает talkSPORT.

Британский боксер признался, что украинец его ничем не впечатлил.

"Я уверен, что супертяжелый вес неслучайно отличается от первого тяжелого. Я понимаю, что все бойцы крузервейта хотят подняться в супертяжелый вес, чтобы заработать большие деньги. После боя Усика с Чисорой я искренне считаю, что он лучше, чем был в дебютном бою в супертяжах, поскольку я высоко оцениваю его как замечательного техника в крузервейте. Но, честно говоря, в супертяжелом весе он меня ничем не впечатлил", - высказался Тайсон Фьюри.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа.

Российский рефери Юрий Копцев, который судил бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой, признался, что помог украинскому боксеру советом.

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