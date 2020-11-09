Голкипер "Барселоны" пропустит матч Германия-Украина из-за травмы

9 ноября, 2020, 18:59

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген пропустит матч Германии против Украины из-за травмы

Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Тер Штеген договорился с тренером и Федерацией футбола Германии, чтобы остаться в "Барселоне" и завершить восстановление после серьезной травмы, из-за которой он пропустил несколько месяцев.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пригласил в национальную команду Бернда Лено ( "Арсенал"), Мануэль Нойер ( "Бавария"), Кевин Трапп ( "Айнтрахт" Ф), Оливера Бауманна ( "Хоффенхайм").

В этом сезоне Марк-Андре Тер Штеген провел всего 2 матча. В Лиге чемпионов он сыграл против киевского "Динамо" (2:1) и в Ла Лиге с "Бетисом" (5:2).