Голкипер "Барселоны" пропустит матч Германия-Украина из-за травмы
9 ноября, 2020, 18:59
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген пропустит матч Германии против Украины из-за травмы
Об этом сообщает Bild.
По информации источника, Тер Штеген договорился с тренером и Федерацией футбола Германии, чтобы остаться в "Барселоне" и завершить восстановление после серьезной травмы, из-за которой он пропустил несколько месяцев.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пригласил в национальную команду Бернда Лено ( "Арсенал"), Мануэль Нойер ( "Бавария"), Кевин Трапп ( "Айнтрахт" Ф), Оливера Бауманна ( "Хоффенхайм").
В этом сезоне Марк-Андре Тер Штеген провел всего 2 матча. В Лиге чемпионов он сыграл против киевского "Динамо" (2:1) и в Ла Лиге с "Бетисом" (5:2).
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 .
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
- 9 ноября стало известно, что игрок сборной Германии Йозуа Киммих пропустит матч Лиги наций против Украины из-за травмы.
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