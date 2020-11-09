Ключевой игрок сборной Германии пропустит матч против Украины из-за травмы
9 ноября, 2020, 15:17
Игрок сборной Германии Йозуа Киммих пропустит матч Лиги наций против Украины из-за травмы
Об этом сообщает журналист Sport1.de Константин Экнер в twitter.
По информации источника, в 7-м туре Бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" победила "Боруссию" Дортмунд (3:2), Йозуа Киммих порвал мениск и теперь пропустит около трех месяцев.
В этом сезоне 25-летний полузащитник провел за "Баварию" 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Киммиха составляет 85 млн евро, что является вторым показателем среди всех немцев.
Constantin Eckner (@cc_eckner) November 8, 2020
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0.
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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