Ключевой игрок сборной Германии пропустит матч против Украины из-за травмы

9 ноября, 2020, 15:17

Игрок сборной Германии Йозуа Киммих пропустит матч Лиги наций против Украины из-за травмы

Об этом сообщает журналист Sport1.de Константин Экнер в twitter.

По информации источника, в 7-м туре Бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" победила "Боруссию" Дортмунд (3:2), Йозуа Киммих порвал мениск и теперь пропустит около трех месяцев.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел за "Баварию" 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Киммиха составляет 85 млн евро, что является вторым показателем среди всех немцев.

Constantin Eckner (@cc_eckner) November 8, 2020