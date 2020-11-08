"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть центральный матч УПЛ

В 8-м туре "Динамо" обыграло "Днепр-1" 2:1 и набрало 20 очков. На второе место вышел "Шахтер", разгромивший "Мариуполь" 4:1 и имеющий 16 пунктов. Дончане воспользовались поражением "Ворсклы" от "Львова" 0:1, из-за которой полтавчане с 15 баллами скатились на третью позицию.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи донецкий "Шахтер". На победу "горняков" коэффициент 1.98. Аналитики считают менее вероятным выигрыш киевского "Динамо" - 3.6. На ничью - 3.7.

Украинская Премьер-лига

9-й тур

8 ноября

"Динамо" - "Шахтер"

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 17:00

Прямая трансляция на телеканале "2+2"

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