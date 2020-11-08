"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть центральный матч УПЛ
В 8-м туре "Динамо" обыграло "Днепр-1" 2:1 и набрало 20 очков. На второе место вышел "Шахтер", разгромивший "Мариуполь" 4:1 и имеющий 16 пунктов. Дончане воспользовались поражением "Ворсклы" от "Львова" 0:1, из-за которой полтавчане с 15 баллами скатились на третью позицию.
Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи донецкий "Шахтер". На победу "горняков" коэффициент 1.98. Аналитики считают менее вероятным выигрыш киевского "Динамо" - 3.6. На ничью - 3.7.
Украинская Премьер-лига
9-й тур
8 ноября
"Динамо" - "Шахтер"
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 17:00
Прямая трансляция на телеканале "2+2"
- Напомним, 30 октября в 8-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1.
- 1 ноября во чемпионате Украины по футболу "Ворскла" уступила в гостях "Львову".
- Перед игрой с "Шахтером" положительные тесты на COVID-19 сдали еще пять футболистов "Динамо".
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