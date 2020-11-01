"Ворскла" проиграла "Львову" в чемпионате Украины

1 ноября, 2020, 18:58

В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" уступила в гостях "Львову"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Львов" на 27-й минуте вывел вперед Назарий Ныч. Его гол в итоге стал победным.

"Ворскла" упустила шанс спастись от поражения в компенсированное арбитром время - Ибрагим Кане не реализовал пенальти.

"Львов" выиграл у "Ворсклы" 1:0, набрал 4 очка и вышел на 13-е место. "Ворскла" с 15 пунктами идет третьей.

Чемпионат Украины

8-й тур

1 ноября

"Львов" - "Ворскла" 1:0

Гол: Ныч, 27

На 90 + 7 минуте Кане ( "Ворскла") не реализовал пенальти.

Напомним, 30 октября в 8-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1.

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