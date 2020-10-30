"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в стартовом матче 8-го тура УПЛ

30 октября, 2020, 20:58

В 8-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дубль в сегодняшнем матче сделал бразильский вингер Тайсон.Футболист реализовал пенальти на 27-й минуте и забил последний гол в игре на 75-й. Еще один одиннадцатиметровый удар сегодня забил Алан Патрик.

Дебютный гол за основной состав донецкого "Шахтера" на счету Георгия Судакова. За "Мариуполь" сегодня отличился 26-летний Сергей Горбунов.

Украинская Премьер-лига

8-й тур

30 октября

"Шахтер" - "Мариуполь" 4:1

Голы: Тайсон, 27 (пен.), 75, Судаков, 44, А. Патрик, 64 (пен.) - Горбунов, 72

24 октября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Шахтером".