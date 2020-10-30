"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в стартовом матче 8-го тура УПЛ
30 октября, 2020, 20:58
В 8-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дубль в сегодняшнем матче сделал бразильский вингер Тайсон.Футболист реализовал пенальти на 27-й минуте и забил последний гол в игре на 75-й. Еще один одиннадцатиметровый удар сегодня забил Алан Патрик.
Дебютный гол за основной состав донецкого "Шахтера" на счету Георгия Судакова. За "Мариуполь" сегодня отличился 26-летний Сергей Горбунов.
Украинская Премьер-лига
8-й тур
30 октября
"Шахтер" - "Мариуполь" 4:1
Голы: Тайсон, 27 (пен.), 75, Судаков, 44, А. Патрик, 64 (пен.) - Горбунов, 72
- 24 октября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Шахтером".
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