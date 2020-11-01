Перед игрой с "Барселоной" коронавирусом заболели еще 5 футболистов "Динамо"
Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в telegram.
Коронавирусом заболели Александр Караваев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуелунд и Тудор Белуце.
Также положительный тест сдал ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу - Эмиль Карас. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.
Ранее коронавирус подтвердили у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
Из-за вспышки заболеваемости в первую команду из дубля переведен защитник Константин Вивчаренко.
4 ноября "Динамо" в Испании сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а 8 ноября встретится с "Шахтером" в чемпионате Украины.
- 30 октября стало известно, что голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил положительный тест на коронавирус.
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