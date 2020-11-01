Перед игрой с "Барселоной" коронавирусом заболели еще 5 футболистов "Динамо"

1 ноября, 2020, 21:06

Перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" положительные тесты на COVID-19 сдали еще пять футболистов "Динамо"

Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в telegram.

Коронавирусом заболели Александр Караваев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуелунд и Тудор Белуце.

Также положительный тест сдал ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу - Эмиль Карас. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.

Ранее коронавирус подтвердили у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

Из-за вспышки заболеваемости в первую команду из дубля переведен защитник Константин Вивчаренко.

4 ноября "Динамо" в Испании сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а 8 ноября встретится с "Шахтером" в чемпионате Украины.

30 октября стало известно, что голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил положительный тест на коронавирус.

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