Мужчине, который устроил резню в Кривом Роге, объявили подозрение

8 ноября, 2020, 19:25

Мужчине, который 7 ноября во Кривом Роге убил двух и ранил восемь человек, объявили подозрение

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украина). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 7 ноября в Кривом Роге мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

После совершенного он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb