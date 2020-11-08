Мужчине, который устроил резню в Кривом Роге, объявили подозрение
Об этом сообщает Офис генпрокурора .
Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украина). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, 7 ноября в Кривом Роге мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.
После совершенного он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
- Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом бросился на прохожих, погибли два человека, восемь - получили ранения.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал терроризмом нападение вооруженного ножом мужчины на случайных прохожих в Кривом Роге.
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