В Кривом Роге мужчина бросился с ножом на прохожих: два человека погибли, восемь - ранены

7 ноября, 2020, 20:06

В Кривом Роге мужчина с ножом набросился на прохожих, погибли два человека, восемь - получили ранения

Об этом сообщает полиция в Днепропетровской области.

По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину, который также ранил восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик.

7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела.

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