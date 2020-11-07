В Кривом Роге мужчина бросился с ножом на прохожих: два человека погибли, восемь - ранены
Об этом сообщает полиция в Днепропетровской области.
По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину, который также ранил восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик.
7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу.
Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.
Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела.
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