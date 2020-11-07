События в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма, - Зеленский о резне в родном городе

7 ноября, 2020, 22:03

Президент Украины назвал терроризмом нападение вооруженного ножом мужчины на случайных прохожих в Кривом Роге

Об этом Зеленский написал в facebook.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимую боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Каждый день - новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицы города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во много семей. Мы об этом должны говорить откровенно и должны это остановить ", - написал Зеленский.

По его словам, события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма.

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого ", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными.

"Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, которые могут сделать подобное. Мы об этом знать. Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. и искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали ", - добавил Зеленский.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом бросился на прохожих , погибли два человека, восемь - получили ранения.

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