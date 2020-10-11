 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЦыбулько объяснил, как можно было избежать войны между Азербайджаном и Арменией

Цыбулько объяснил, как можно было избежать войны между Азербайджаном и Арменией

Когда Никол Пашинян возглавил Армению, он предлагал шаги примирения с Азербайджаном, но армянский истеблишмент в лице ведущего арцахского клана отверг его инициативу. Такая же участь постигла и предложение Баку относительно территориальных уступок Еревана в обмен на гигантские инвестиции

Об этом украинский политолог Владимир Цыбулько рассказал в эфире программы "Международный обзор" с Юрием Физером на Еспресо.TV.

"Когда появился Пашинян как антитеза арцахскому клану, клану Нагорного Карабаха, который последние два десятилетия правил в Армении и который завел в эту российскую зависимость, и когда он попытался диверсифицировать отношения, то армянский политикум на прямой вопрос Никола Пашиняна: "А может мы начнем переговоры и отступать?" - стал дыбом. Пока не дошло до огромных потерь. Поскольку Армения - относительная демократия, то я не склонен считать, что Армения что-то скрывает. Армянские военные точно приписывали жертвы и потери Азербайджана, но свои потери они более или менее объективно называли ", - сказал эксперт.

Читайте также: Алиев начал войну с Пашиняном с подачи Путина, - Пионтковский

Кроме того, как отметил Цыбулько, Азербайджан много лет предлагал Армении "достаточно интересные экономические пакеты".

"Во-первых, это транзит через территорию Армении нефти и газа. Во-вторых, компенсационный пакет за мирный вывод (войск - ред.). Это солидная сумма. Речь шла сначала о $ 3 млрд, затем о $ 7 млрд. Учитывая, что все бюджет Армении - менее $ 2 млрд, то это достаточно солидная сумма. это фактически сумма, которая позволила бы модернизировать инфраструктуру Армении до современного уровня. И, главное, это двусторонние экономические отношения ", - раскрыл детали политолог.

Но официальный Ереван отказался и, как следствие, Армения оказалась в тяжелой нужде.

"Это все расплата за одностороннее союзничество (с Россией - ред.), за непонимание логики международных отношений", - подчеркнул Цыбулько.

Смотрите с 16:22

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

11 октября, 2020 воскресенье

10 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать