Цыбулько объяснил, как можно было избежать войны между Азербайджаном и Арменией

11 октября, 2020, 20:20

Когда Никол Пашинян возглавил Армению, он предлагал шаги примирения с Азербайджаном, но армянский истеблишмент в лице ведущего арцахского клана отверг его инициативу. Такая же участь постигла и предложение Баку относительно территориальных уступок Еревана в обмен на гигантские инвестиции

Об этом украинский политолог Владимир Цыбулько рассказал в эфире программы "Международный обзор" с Юрием Физером на Еспресо.TV.

"Когда появился Пашинян как антитеза арцахскому клану, клану Нагорного Карабаха, который последние два десятилетия правил в Армении и который завел в эту российскую зависимость, и когда он попытался диверсифицировать отношения, то армянский политикум на прямой вопрос Никола Пашиняна: "А может мы начнем переговоры и отступать?" - стал дыбом. Пока не дошло до огромных потерь. Поскольку Армения - относительная демократия, то я не склонен считать, что Армения что-то скрывает. Армянские военные точно приписывали жертвы и потери Азербайджана, но свои потери они более или менее объективно называли ", - сказал эксперт.

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Кроме того, как отметил Цыбулько, Азербайджан много лет предлагал Армении "достаточно интересные экономические пакеты".

"Во-первых, это транзит через территорию Армении нефти и газа. Во-вторых, компенсационный пакет за мирный вывод (войск - ред.). Это солидная сумма. Речь шла сначала о $ 3 млрд, затем о $ 7 млрд. Учитывая, что все бюджет Армении - менее $ 2 млрд, то это достаточно солидная сумма. это фактически сумма, которая позволила бы модернизировать инфраструктуру Армении до современного уровня. И, главное, это двусторонние экономические отношения ", - раскрыл детали политолог.

Но официальный Ереван отказался и, как следствие, Армения оказалась в тяжелой нужде.

"Это все расплата за одностороннее союзничество (с Россией - ред.), за непонимание логики международных отношений", - подчеркнул Цыбулько.

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