В Харькове обстреляли консульство Азербайджана, - СМИ
Неизвестным было совершено по зданию шесть выстрелов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Report.az .
Как сообщили в консульстве, на момент нападения внутри помещения никого не было.
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Поврежденные окно и входная дверь.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух парней, которые использовали пистолет с глушителем.
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По факту возбуждено уголовное дело.
Обозреватели не исключают, что преступление может быть связано с нынешними боевыми действиями между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
- Как заявляет глава армянского правительства Никол Пашинян, Армения готова к компромиссу, но Азербайджан действовать независимо от Турции .
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