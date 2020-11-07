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Espreso.tvОбществоВ Харькове обстреляли консульство Азербайджана, - СМИ

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана, - СМИ

В ночь на 7 ноября 2020 года совершено вооруженное нападение на почетное консульство Азербайджана в городе Харьков

Неизвестным было совершено по зданию шесть выстрелов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Report.az .

Как сообщили в консульстве, на момент нападения внутри помещения никого не было.

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Поврежденные окно и входная дверь.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух парней, которые использовали пистолет с глушителем.

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По факту возбуждено уголовное дело.

 

Обозреватели не исключают, что преступление может быть связано с нынешними боевыми действиями между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

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