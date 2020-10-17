Армения готова к компромиссу, но Азербайджан должен действовать независимо от Турции, - Пашинян

17 октября, 2020, 11:00

Несмотря на несоблюдение Баку подписанного в Москве мирного соглашения, Ереван готов к диалогу

Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал в интервью швейцарской телекомпании RTS, на которое ссылается 1in.am . Об этом передает Еспресо.TV .

"Соглашение о прекращении огня не то, что не было соблюдено, но и не было реализовано вообще, потому что с самого начала согласованного времени прекращения огня Азербайджан начал новые атаки в совершенно новых направлениях. Что касается компромиссов, то Армения всегда была готова к компромиссу, но компромисс означает уступки с обеих сторон. Проблема в том, что Азербайджан никогда не был готов на уступки, и именно поэтому ситуация развивается по этой логике и по этому руслу. И я думаю, что сейчас Азербайджан тем более не готов к компромиссу, потому что Турция в значительной степени контролирует процесс, в том числе в Азербайджане", - отметил глава армянского правительства.

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По его словам, ситуация "вышла за рамки логики нагорно-карабахского конфликта, она развивается в гораздо более широкой логике".

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"А политику Турции на Южном Кавказе следует рассматривать в контексте ее политики в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке, в отношениях с Грецией и Кипром", - отметил Пашинян, отметив, что Анкара стремится к расширению собственного геополитического влияния.

Напомним, неделю назад, в ночь с 9 на 10 октября 2020 в Москве (РФ) переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где уже около двух недель не утихают интенсивные боевые действия между Азербайджаном и Арменией.

Стороны договорились о " прекращении огня с 12:00 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими содержащимися лицами и телами погибших".

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