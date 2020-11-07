Трюдо поздравил Байдена с победой на президентских выборах

7 ноября, 2020, 20:31

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Об этом Трюдо сообщил в twitter.

Он заявил, что с нетерпением ждет начала совместной работы с Байденом.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками. Характер наших отношений является уникальным по сравнению со всем остальным миром. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать вместе и развивать их вместе с вами", - написал Трюдо.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris . Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that's unique on the world stage. I'm really looking forward to working together and building on that with you both. - Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США.

В ответ действующий президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на президентских выборах в США.

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