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Espreso.tvМирТрюдо поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Трюдо поздравил Байдена с победой на президентских выборах


фото: Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Об этом Трюдо сообщил в twitter.

Он заявил, что с нетерпением ждет начала совместной работы с Байденом.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками. Характер наших отношений является уникальным по сравнению со всем остальным миром. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать вместе и развивать их вместе с вами", - написал Трюдо.

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