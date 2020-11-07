Трамп отреагировал на сообщения СМИ о победе Байдена
Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает", - заявил Трамп.
- Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США.
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