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Espreso.tvМирТрамп отреагировал на сообщения СМИ о победе Байдена

Трамп отреагировал на сообщения СМИ о победе Байдена


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает", - заявил Трамп.

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