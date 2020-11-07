Байден заявил о своей победе на выборах президента США

7 ноября, 2020, 19:26

Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на президентских выборах в США

Об этом сообщает Reuters.

По словам Джо Байдена, он одержал победу на выборах президента США.

Он подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента. Кроме этого, Байден призвал американцев к спокойствию и единству.

Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США.

В ответ действующий президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано.

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