 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБайден заявил о своей победе на выборах президента США

Байден заявил о своей победе на выборах президента США


фото: Reuters
Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на президентских выборах в США

Об этом сообщает Reuters.

По словам Джо Байдена, он одержал победу на выборах президента США.

Он подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента. Кроме этого, Байден призвал американцев к спокойствию и единству.

  • Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США.
  • В ответ действующий президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2020 суббота

больше новостей

7 ноября, 2020 суббота

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать