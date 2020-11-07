Подытоживая более 100 дней "перемирия" на Донбассе, Зеленский посчитал не всех погибших на фронте

7 ноября, 2020, 20:15

Начиная с 27 июля 2020 года, когда в зоне боевых действий на Донбассе объявили двусторонний режим "полного и всеобъемлющего" прекращения огня, непосредственно на передовой погибли шесть украинских военнослужащих. Из них трое - от огня российских снайперов и диверсантов, трое - от установленных взрывных устройств

При этом президент Владимир Зеленский 6 ноября, во время общения со СМИ на КПВВ "Счастье" на Луганщине, сказал лишь о "трех боевых жертвах" за указанный период, рассказывает Еспресо.TV.

"Режим тишины (на Донбассе, - ред.) сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, выстрелы, и, к сожалению, и мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев, есть три боевые жертвы", - отметил в тот день Зеленский.

Согласно открытым данным, на которые опираются военные корреспонденты изданий Новинарня и ЦензорНет, от выстрелов, действительно, погибли трое защитников Украины. Но это не все боевые потери.

Август, следует отметить, выдался спокойным и подтвержденной информации о погибших от вражеского огня не поступало, но с началом осени обстрелы значительно усилились и в октябре их насчитывалось в среднем по 3-4 в день, что неизбежно приводит к раненым и убитым с украинской стороны.

Погибшие на фронте в сентябре:

1) Виталий Грицишин,

2) Владимир Хоменко,

3) Тарас Кубийович,

4) Руслан Волков.

Если Кубийовичу 6 сентября в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области нанес смертельное ранение российский снайпер, то Грицишин и Хоменко 5 сентября подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время тушения пожаров в лесополосе вблизи поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Установить то, когда именно там было проведено минирование - до или после 27 июля - невозможно и к тому же речь идет о "серой зоне".

Похожим образом погиб и Волков.

"6 сентября в районе поселка городского типа Новгородское Донецкой области, во время следования к очагам пожара, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась авторазливочная станция АРС-14. Руслан получил многочисленные ожоги, от которых скончался в больнице города Торецкое следующий день, 7 сентября", - пишет по этому поводу "ЦензорНет".

Погибшие на фронте в октябре:

1) Михаил Старостин,

2) Владимир Бондарюк.

Морпехи Старостин и Бондарюк отдали жизнь за Украину в прошлую пятницу, 30 октября, около полуночи. Это произошло недалеко от Водяного, рядом с Волновахой.

Как рассказывает известный волонтер и военный блогер Serg Maco (Сергей Карпюк), фактически их расстреляли в упор, что, по его оценке, стало возможным в условиях предусмотренного перемирием строгого запрета на контрдиверсионные тактические действия.

"Снайперская группа. Один раненый, двое убитых. Снайперская группа противника. Подползла, сработали дуплетом поразив обоих, одного точно в голову. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении", - заявил Serg Maco.

Сергей Огинский

Отметим, что приведенные выше данные не учитывают смерти военных с передовой, о которых нет дополнительной информации (например, похороненый в якобы мирном сентябре Сергей Огинский из города Долина Ивано-Франковской области и Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области, которого привезли хоронить домой в августе). То есть трудно однозначно утверждать была это боевая потеря или не боевая, а также тех солдат и офицеров, которые в течение указанного периода умерли во время лечения.

Константин Аверкий

Александр Фарина

В частности, 24 сентября в киевском Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова не стало Константина Оверко, который лечился там после пулевого ранения, полученного еще 20 июня этого года, а 11 сентября на больничной койке в Хмельницком ушел из жизни Александр Фарина, раненный 20 апреля.

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