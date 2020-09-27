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Espreso.tvОбществоНесмотря на перемирие, на Донбассе погиб 27-летний старший солдат Сергей Огинский из Долины

Несмотря на перемирие, на Донбассе погиб 27-летний старший солдат Сергей Огинский из Долины


фото: facebook
Несмотря на установленный 27 июля 2020 года режим "всеобъемлющего и полного" прекращения огня на линии фронта, в зоне Операции Объединенных сил оборвалась жизнь старшего солдата 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Огинского из города Долина Ивано-Франковской области

Сергей Леонидович Огинский родился 11 октября 1993 года. В июне ушел на фронт добровольцем. Служил по контракту.

Сегодня, 27 сентября 2020 года, тело воина привезли в родной город, рассказывает Еспресо.TV .

Долиняне сопровождали катафалк колонной автомобилей.

Видео опубликовано Долинским городским советом.

 

Хоронить бойца будут в понедельник, 28 сентября, в 12:00.

Около 9:00 утра почетная колонна с телом погибшего Сергея Огинского будут двигаться по маршруту:

Калуш - трасса Н-10 (Раков, Надиев, Единица, Загорье, Долина) - светофор ул. Грушевского - ул. проспект Независимости - ул. Полюляка, 6/2.

Поминальные мероприятия и похороны состоятся в понедельник в 12:00 по адресу ул. Полюляка, 6/2 (улица между медсанчастью и полицией).

Вместе с тем, подробности гибели Огинского пока не известны.

В последние дни заявлений на уровне командования ООС и Минобороны о потерях среди личного состава участников операции не было.

В субботу, 26 сентября, факт гибели бойцы первым сообщил городской голова Долины Владимир Гаразд.

Тогда же информацию подтвердил Долинский военкомат.

Вместе с тем, это уже не первый случай, когда во время последнего перемирия информация о смерти участника войны с Россией распространяется только по месту его жительства, но не озвучивается представителями власти на общегосударственном уровне.

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