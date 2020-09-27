Несмотря на перемирие, на Донбассе погиб 27-летний старший солдат Сергей Огинский из Долины
Сергей Леонидович Огинский родился 11 октября 1993 года. В июне ушел на фронт добровольцем. Служил по контракту.
Сегодня, 27 сентября 2020 года, тело воина привезли в родной город, рассказывает Еспресо.TV .
Долиняне сопровождали катафалк колонной автомобилей.
Видео опубликовано Долинским городским советом.
Хоронить бойца будут в понедельник, 28 сентября, в 12:00.
Около 9:00 утра почетная колонна с телом погибшего Сергея Огинского будут двигаться по маршруту:
Калуш - трасса Н-10 (Раков, Надиев, Единица, Загорье, Долина) - светофор ул. Грушевского - ул. проспект Независимости - ул. Полюляка, 6/2.
Поминальные мероприятия и похороны состоятся в понедельник в 12:00 по адресу ул. Полюляка, 6/2 (улица между медсанчастью и полицией).
Вместе с тем, подробности гибели Огинского пока не известны.
В последние дни заявлений на уровне командования ООС и Минобороны о потерях среди личного состава участников операции не было.
В субботу, 26 сентября, факт гибели бойцы первым сообщил городской голова Долины Владимир Гаразд.
Тогда же информацию подтвердил Долинский военкомат.
Вместе с тем, это уже не первый случай, когда во время последнего перемирия информация о смерти участника войны с Россией распространяется только по месту его жительства, но не озвучивается представителями власти на общегосударственном уровне.
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