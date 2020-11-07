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Espreso.tvМирДемократы удержат контроль над Палатой представителей в Конгрессе США, - CNN

Демократы удержат контроль над Палатой представителей в Конгрессе США, - CNN


фото: Reuters
Демократическая партия сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США по результатам выборов

Об этом сообщает CNN .

Такие выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах с тех округов, где демократы значительно лидируют.

По данным CNN, демократы набирают в Палате представителей 211 мест с 218, необходимых для большинства. У республиканцев пока 197 мест.

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