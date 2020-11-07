Демократы удержат контроль над Палатой представителей в Конгрессе США, - CNN

7 ноября, 2020, 22:49

Демократическая партия сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США по результатам выборов

Об этом сообщает CNN .

Такие выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах с тех округов, где демократы значительно лидируют.

По данным CNN, демократы набирают в Палате представителей 211 мест с 218, необходимых для большинства. У республиканцев пока 197 мест.

Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах в США .

В ответ действующий президент США Дональд Трамп заявил, что о победе Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах говорить рано .

Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на президентских выборах в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb