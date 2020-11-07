6 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы в районе Авдеевки и Новолуганского, с украинской - без потерь
Об этом говорится в утреннем возведении по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 7 ноября, информирует Еспресо.TV .
"За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия ".
Читайте также: Большая афера. Почему "План совместных шагов" от Кравчука и Зеленского тянет на государственную измену?
Как отмечает пресс-служба ООС, "враждебные выстрелы были неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали".
Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Читайте также: Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
- Напомним, 6 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что режим прекращения огня на Донбассе "сохраняется 103 дня", но "есть выстрелы" и "три боевых жертвы" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-