6 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы в районе Авдеевки и Новолуганского, с украинской - без потерь

7 ноября, 2020, 07:23

В пятницу, 6 ноября 2020 года, войска России дважды нарушали режим тишины на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 7 ноября, информирует Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия ".

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Как отмечает пресс-служба ООС, "враждебные выстрелы были неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали".

Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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