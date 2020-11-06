Зеленский: "Режим тишины" сохраняется уже 103-й день, но есть выстрелы и жертвы

6 ноября, 2020, 18:53

Об этом он отметил во время общения со СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Режим тишины (на Донбассе, - ред.) сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, есть выстрелы, и, к сожалению, и мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев, есть три боевые жертвы", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что очень хочет закончить конфликт и восстановить суверенитет Украины, добавив: "Обязательно это сделаем".

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отметим, с начала текущих суток, 6 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

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