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Espreso.tvОбществоЗеленский: "Режим тишины" сохраняется уже 103-й день, но есть выстрелы и жертвы

Зеленский: "Режим тишины" сохраняется уже 103-й день, но есть выстрелы и жертвы

Президент Владимир Зеленский сообщил, что режим прекращения огня на Донбассе сохраняется 103 дня, но есть выстрелы и трое украинских военных погибли

Об этом он отметил во время общения со СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Режим тишины (на Донбассе, - ред.) сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, есть выстрелы, и, к сожалению, и мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев, есть три боевые жертвы", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что очень хочет закончить конфликт и восстановить суверенитет Украины, добавив: "Обязательно это сделаем".

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