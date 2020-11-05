Большая афера. Почему "План совместных шагов" от Кравчука и Зеленского тянет на государственную измену?

5 ноября, 2020, 16:10

Следующая революция закончится виселицами на Крещатике. В день выборов Зеленский спрашивал возле туалетов школ о коррупции и свободной экономической зоне. Получил большую фигу, но сделал по-своему

В тот момент, когда страну трясет от конституционно-политического кризиса - команда выдающихся примеряющих не теряет энтузиазма натянуть на всю страну смирительную рубашку. Судьи Конституционного суда Украины ежедневно пугают сепаратизмом и реками крови, если придется и в дальнейшем декларировать свои апартаменты в "Новопечерских липках". Фактически ничем не отличаются от крымского и донецкого "Беркута" и "Альфы" СБУ, которые так защищали свои квартиры и зарплаты от "укрофашистив", что первыми побежали присягать на верность Российской Федерации.

Так же сейчас трясет парламент, где союз Игоря Коломойского и Виктора Медведчука рубит на корню все живое. Чего только стоит попытка обезглавить Фонд государственного имущества и рассмотрение двух законопроектов, чтобы выцыганить с каждого украинца по 1000 гривен для оплаты долга Коломойского в компании "Укрнафта". Речь идет об одном миллиарде гривен. Помните, Игорь Валерьевич хотел в качестве компенсации за "ПриватБанк" два?

Казалось бы, а что же там нам гарант Конституции и Верховный Главнокомандующий? Что там артист от Бога и президент на "двоечку" с минусом товарищ Владимир Зеленский ? Ведь на лонгриды о малоизвестных Сариках у него есть время, а на планы о спасении Украины на грани катастрофы времени нет. Зато есть нафталиновые актеры Арестович с "Мухтара" в виде "единого голоса" Трехсторонней контактной группы мертвого Минска. И есть мумия Леонида Кравчука - бывшего заведующего отделом пропаганды и агитации Черновицкого областного комитета КПУ, который совершенно случайно стал первым президентом Украины.

Владимир Зеленский и Леонид Кравчук, вооруженные лающим блоггером, который не так давно отмазывал Андрея Ермака и Руслана Демченко от "дела вагнеривцев" решили вести страну к катастрофе. Зеленая команда, которая не взяла на местных выборах ни одного крупного города и не будет центровой силой для создания большинства в областных советах - не понятно почему решила, что у них удастся провести выборы в ОРДЛО 31 марта 2021 года.

Теперь ясно, почему товарищ Арестович так радовался по поводу 100 дней лжетишины.

- 100 дней «тишины»: количество обстрелов уменьшилось в пять с половиной раз, количество погибших в 14 раз - заместитель ... Опубликовано Алексея Арестович Среды, 4 Ноября 2020

А еще почему украинские войска отводят в тыл на участках Нижнетеплое, Петровка, Славяносербск и Григорьевка. Очень хочется россиянам и их приспешникам, чтобы украинские войска отдали те позиции, которые были добыты кровью. А еще, чтобы устойчивые патриоты из стран - вовсю паковали чемоданы и покидали родные города и села на радость оркам с ОРДЛО. Чтобы плесень русского мира ширилась вглубь подконтрольной Украине территории. Чтобы украинские войска, которые загоняют в тылу - снова и снова зубами и кровью выгрызали отданные позиции.

Но давайте поговорим о "Плане совместных шагов" от Леонида Кравчука.

По его словам, планы у "зеленых" просто наполеоновские. За 2021 год

Украинская сторона хочет провести демилитаризацию ОРДЛО, взять под контроль границу, провести амнистию, а вместе с этим - выборы. Чтобы получить это мы должны давать оркам и их патронам серьезные "плюшки", которые подрывают национальную безопасность и оборону.

Так, старец особого назначения Кравчук предлагает для ОРДЛО свободную экономическую зону до 2050 года.

Говорит, что без нее "восстановить там экономику будет невозможно. И эта свободная экономическая зона, согласно нашим видением, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние ".

Переведу понятным языком.

Это значит, что мне, молодому человеку тридцати лет - при таких раскладах нормального будущего моей страны не видеть никогда. Ведь этой "плюшкой" мы зачеркиваем наши перспективы и помогаем боевикам, их российским покровителям и приспешникам внутри Украины накопить безумное богатство. Чтобы повторить политическую оккупацию нашего государства Партией регионов в начале 2000-х годов. Потому что огромные капиталы они накопили на двух СЭЗ - в Крыму и в Донецке.

Такое уже было в истории новейшей Украины. Мы помним кейс с соглашением о продлении Черноморского флота РФ в Севастополе до 2017 года. А потом "харьковские соглашения" 2010 года, когда срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения. Обернулось это оккупацией, аннексией Крыма весной 2014-го. Напомню - по этой аферой виднелись уши Злочевского, Саламатина, Лебедева и братьев Клюевых. Всех тех, обильно пустил с нашего государства кровь и бежал в России от уголовной ответственности.

Поэтому нет ничего более постоянного чем разговоры о каких-то временные СЭЗ.

Если мы соглашаемся сейчас на предложение Кравчука / Ермака / Зеленского / Козака / Путина, то мы согласны вливать безумное бабло в Пушилина и Ко. Ставим крест на своей собственной экономике. А еще даем согласие на пожизненную оккупацию нас ОПЗЖ - силой, которая чувствовала на последних выборах она теряет монополию на власть даже на глубоком Востоке. И что там уже появляются рабочие ячейки украинских сил. Или не впервой в маленьких городах Донбасса появившись фракции "Европейской солидарности" и "Голоса". Пережить это пророссийские силы и их московские кураторы не смогли и включили план Б. Де связи "5 вопросов" - "разгон КСУ и ВР" - "выборы в ОРДЛО" уже не кажется странным.

Что предлагает нам Кравчук с Зеленским еще? И как это воплощать на практике.

1. Выборы. Это какую местную власть хочет получить Зеленский под дулами автоматов, с агрессивной российской пропагандой с каждой утюга и среди тех, кто считает Украину ошибкой природы?

2. На примере КСУ мы увидели, как можно манипулировать судьями, в которых есть недвижимость и родня на оккупированных территориях. А из кого выбирать новую власть на территории ОРДЛО, если тысячи людей уже радостно получили российский паспорт. Они тоже будут пугать нас к 2050-му сепаратизмом и войной?

3. О амнистии. О какой амнистии может идти речь, если эти вооруженные люди за российский счет воюют против государства Украина. Они нарушили украинское законодательство. А сейчас мы должны им простить и платить за все вместе?

А теперь давайте думать вместе. Правительство хочет быстро отправить нас всех на тотальный локдаун, чтобы мы закрыли рот. И все больше беднели? Чтобы тот бизнес, те кафе, парикмахерские и магазины, которые самостоятельно без поддержки государства выгребали 9 месяцев - исчезли? И чтобы в перспективе мы согласились на спонсирование зомби с ОРДЛО, ибо сами будем походить на оборванцев?

Наверное, Зеленскому и Кравчука пора к Фокину на свалку.

Коммунист Леонид Макарович уничтожил экономику Украины на заре независимости, именно при нем так вкусно распиливали армию и продавали и куски во все горячие точки мира. Сейчас он хочет добить уже нас сейчас, во времена войны.

Чтобы родители не пожили и мы не пожили.