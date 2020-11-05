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Espreso.tvЭкономикаРада приняла за основу проект госбюджета на 2021 год

Рада приняла за основу проект госбюджета на 2021 год


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла проект постановления №4000-П о Государственном бюджете Украины на 2021 год

Соответствующее решение поддержали 275 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Принятие документа поддержали 209 депутатов партии "Слуга народа", 20 - партии "Доверие", 16 - "За будущее", а также 11 внефракционных депутатов.

Постановление одобряет Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента в двухнедельный срок.

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