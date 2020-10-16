Заседание бюджетного комитета отменено из-за отсутствия кворума, - Гончаренко

16 октября, 2020, 13:43

Заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором должны утвердить поправки в проекту государственного бюджета на 2021 год, отменено из-за отсутствия кворума

Об этом народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Telegram.

"Заседание Бюджетного комитета, на котором должны были утвердить поправки в проекту Госбюджета для рассмотрения на сессионном заседании, отменено из-за отсутствия кворума", - написал Гончаренко.

По его информации, в настоящее время присутствуют 11 членов Комитета, намае многих депутатов партии "Слуга народа".

Напомним, раньше 16 октября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил о срыве заседания комитета, который должен рассмотреть проект государственного бюджета на 2021.

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