"Ювентус" разгромил "Ференцварош" Реброва в матче соперников "Динамо" в ЛЧ
Уже на 7-й минуте матча Альваро Мората вывел "Юве" вперед ". Однако испанский форвард решил не останавливаться и на 60-й сделал дубль, тем самым удвоил преимущество итальянцев.
На 73-й минуте Дибала забил третий гол, а через несколько минут своим ударом попал в защитника "Ференцвароша" Лаша Двали. Мяч от грузина в ворота венгерского клуба - 0:4.
В конце встречи игроки "Ференцвароша" сумели забить гол престижа. Отличился 26-летний нападающий Франк Боли.
В следующем туре команды встретятся в Турине. Матч состоится 24 ноября. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
4-й тур
4 ноября
Группа G
"Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия) 1:4
Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали, 81 (авт.)
- 3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6 .
- 4 ноября турецкий "Истанбул Башакшехир" сенсационно победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 2:1.
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