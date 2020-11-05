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Espreso.tvСпорт"Ювентус" разгромил "Ференцварош" Реброва в матче соперников "Динамо" в ЛЧ

"Ювентус" разгромил "Ференцварош" Реброва в матче соперников "Динамо" в ЛЧ


фото: Getty Images
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" уверенно победил венгерский "Ференцварош" со счетом 4:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Уже на 7-й минуте матча Альваро Мората вывел "Юве" вперед ". Однако испанский форвард решил не останавливаться и на 60-й сделал дубль, тем самым удвоил преимущество итальянцев.

На 73-й минуте Дибала забил третий гол, а через несколько минут своим ударом попал в защитника "Ференцвароша" Лаша Двали. Мяч от грузина в ворота венгерского клуба - 0:4.

В конце встречи игроки "Ференцвароша" сумели забить гол престижа. Отличился 26-летний нападающий Франк Боли.

В следующем туре команды встретятся в Турине. Матч состоится 24 ноября. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

4-й тур

4 ноября

Группа G

"Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия) 1:4

Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали, 81 (авт.)

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