МЮ сенсационно проиграл "Истанбулу" в Лиге чемпионов
4 ноября, 2020, 21:47
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Истанбул Башакшехир" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Турецкий клуб открыл счет в матче еще на 13-й минуте. Отличился форвард Демба Ба. В конце второго тайма "Истанбул" удвоил преимущество - гол на счету Эдина Вищи.
"Манчестер Юнайтед" на 43-й минуте забил Энтони Марсьяль, но этого гола не хватило, чтобы спастись от поражения.
Лига чемпионов
3-й тур
4 ноября
Группа H
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2: 1
Голы: Ба, 13 Вища 40 - Марсьяль, 43
- 3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0: 6 .
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1: 1.
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