МЮ сенсационно проиграл "Истанбулу" в Лиге чемпионов

4 ноября, 2020, 21:47

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Истанбул Башакшехир" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Турецкий клуб открыл счет в матче еще на 13-й минуте. Отличился форвард Демба Ба. В конце второго тайма "Истанбул" удвоил преимущество - гол на счету Эдина Вищи.

"Манчестер Юнайтед" на 43-й минуте забил Энтони Марсьяль, но этого гола не хватило, чтобы спастись от поражения.

Лига чемпионов

3-й тур

4 ноября

Группа H

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2: 1

Голы: Ба, 13 Вища 40 - Марсьяль, 43

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