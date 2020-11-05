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Espreso.tvОбществоНардеп Лерос подрался с коллегой Юрченко, - Сюмар

Нардеп Лерос подрался с коллегой Юрченко, - Сюмар


фото: fb
Народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады

Об этом сообщила нардепка от "ЕС" Виктория Сюмар в Facebook.

"В кулуарах печально депутат Юрченко подрался с Гео Лерос. Юрченко считает, что именно Лерос повредил его репутации, а не" переговоры о взятке в 40 млн ", - написала она.

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