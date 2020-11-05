Нардеп Лерос подрался с коллегой Юрченко, - Сюмар

5 ноября, 2020, 12:18

Народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады

Об этом сообщила нардепка от "ЕС" Виктория Сюмар в Facebook.

"В кулуарах печально депутат Юрченко подрался с Гео Лерос. Юрченко считает, что именно Лерос повредил его репутации, а не" переговоры о взятке в 40 млн ", - написала она.

Напомним, НАБУ подозревает Александра Юрченко и его знакомого Ивана Фищенко в том, что они требовали взятку за внесение поправок в законопроекту.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В тот же день народному депутату сообщили о подозрении.

25 сентября подозреваемый во взяточничестве народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения за него 3100000 грн залога .

С народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет , но продолжили домашний арест на 60 суток.