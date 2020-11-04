С нардепа Юрченко сняли электронный браслет

4 ноября, 2020, 18:12

С народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет, но продлили дошний арест на 60 суток

Об этом он сообщил в Facebook .

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета! Борьба только начинается", - отметил Юрченко.

В комментарии РБК-Украина , в ВАКС сообщили, что парламентарию продлили все обязательства, а именно домашний арест на 60 суток. Срок действия меры пресечения Юрченко должен был закончиться 9 ноября.

Сфабриковано против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и предотвратить мою борьбу против ... Опубликовано Александром Юрченко Среда, 4 ноября 2020 г.

Напомним, НАБУ подозревает Александра Юрченко и его знакомого Ивана Фищенко в том, что они требовали взятку за внесение поправок в законопроект.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В тот же день народному депутату сообщили о подозрении.

25 сентября подозреваемый во взяточничестве народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения за него 3,1 млн грн залога .

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