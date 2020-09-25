Нардеп "слуга" Юрченко вышел из СИЗО под залог в 3,1 млн грн
25 сентября, 2020, 11:10
Подозреваемый во взяточничестве народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения за него 3,1 млн грн залога
Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает "РБК-Украина".
"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", - сказала Постолюк.
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По данным издания, Юрченко надели электронный браслет.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко с возможностью внесения 3,1 млн грн залога.
- Напомним, НАБУ подозревает Александра Юрченко и его знакомого Ивана Фищенко в том, что они требовали взятку за внесение поправок в законопроект.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В тот же день народному депутату сообщили о подозрении.
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