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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Юрченко вышел из СИЗО под залог в 3,1 млн грн

Нардеп "слуга" Юрченко вышел из СИЗО под залог в 3,1 млн грн

Подозреваемый во взяточничестве народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения за него 3,1 млн грн залога

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает "РБК-Украина".

"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", - сказала Постолюк.

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По данным издания, Юрченко надели электронный браслет.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко с возможностью внесения 3,1 млн грн залога.

  • Напомним, НАБУ подозревает Александра Юрченко и его знакомого Ивана Фищенко в том, что они требовали взятку за внесение поправок в законопроект.
  • 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В тот же день народному депутату сообщили о подозрении.

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