Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1: 2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4: 1.
В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективов по 1 пункту.
Лига чемпионов
3-й тур
4 ноября
Группа E
"Челси" (Англия) - "Ренн" (Франция) 3: 0
Голы: Вернер, 10 (пен.), 41 (пен.)
"Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия) 3: 2
Голы: Ракитич, 42, Эн Несири, 69, 72 - Сулейманов, 17 Берг, 21 (пен.)
Группа F
"Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия) 1: 1
Голы: Ерохин, 32 - Кайседо, 82
"Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0: 3
Голы: Азар, 14 Холланд, 18 32
Группа G
"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2: 1
Голы: Месси, 5 (пен.), Пике, 65 - Цыганков, 75
"Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия) 1: 4
Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, ковыляла, 73, Двали, 81 (авт.)
Группа H
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2: 1
Голы: Ба, 13 Вища 40 - Марсьяль, 43
"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1
Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 (пен.) - Ди Мария, 6
- 4 ноября турецкий "Истанбул Башакшехир" сенсационно победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 2: 1.
- В параллельном матче туринский "Ювентус" уверенно победил венгерский "Ференцварош" со счетом 4: 1.
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