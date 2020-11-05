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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В среду, 4 ноября, были сыграны восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1: 2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4: 1.

В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективов по 1 пункту.

Лига чемпионов

3-й тур

4 ноября

Группа E

"Челси" (Англия) - "Ренн" (Франция) 3: 0

Голы: Вернер, 10 (пен.), 41 (пен.)

"Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия) 3: 2

Голы: Ракитич, 42, Эн Несири, 69, 72 - Сулейманов, 17 Берг, 21 (пен.)

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия) 1: 1

Голы: Ерохин, 32 - Кайседо, 82

"Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0: 3

Голы: Азар, 14 Холланд, 18 32

Группа G

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2: 1

Голы: Месси, 5 (пен.), Пике, 65 - Цыганков, 75

"Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия) 1: 4

Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, ковыляла, 73, Двали, 81 (авт.)

Группа H

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2: 1

Голы: Ба, 13 Вища 40 - Марсьяль, 43

"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2: 1

Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 (пен.) - Ди Мария, 6

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