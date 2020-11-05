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Espreso.tvСпортКак выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 3-го тура ЛЧ

Как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 3-го тура ЛЧ


фото: Getty Images
После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в группе G

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1:2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4:1.

В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективов по 1 пункту.

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