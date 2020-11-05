Как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 3-го тура ЛЧ
5 ноября, 2020, 00:29
После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в группе G
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1:2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4:1.
В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективов по 1 пункту.
- 4 ноября турецкий "Истанбул Башакшехир" сенсационно победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2: 1.
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 2: 1.
- В параллельном матче туринский "Ювентус" уверенно победил венгерский "Ференцварош" со счетом 4: 1.
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