Как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 3-го тура ЛЧ

5 ноября, 2020, 00:29

После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в группе G

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 3-м туре "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" (1:2) на стадионе "Камп Ноу". А туринский "Ювентус" в Будапеште уверенно победил "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 4:1.

В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, в обоих коллективов по 1 пункту.

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