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Espreso.tvСпортСпарринг-партнер Усика оценил его шансы в боях против Фьюри и Джошуа

Спарринг-партнер Усика оценил его шансы в боях против Фьюри и Джошуа


фото: Instagram
Спарринг-партнер Александра Усика британец Дэвид Аллен оценил шансы украинского боксера в поединках против своих соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Об этом он заявил в интервью BoxingSocial.

По словам Дэвида Аллена, который помогал Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой, украинский боксер проигрывает Тайсону Фьюри, однако способен победить Джошуа.

"Если честно, я бы поставил на то, что Усик победит Джошуа. Я не думаю, что он побьет Фьюри. Считаю, что Тайсон сделает то, что необходимо для победы над Усиком. Джошуа против Усика - отличный бой. Они оба - победители лондонской Олимпиады 2012 года. Это супербой, невероятно большой поединок. Я выберу Усика, но, откровенно говоря, у меня нет большой уверенности. Я убежден, что многие люди поставят на Джошуа, но я не думаю, что это будет легкая работа ", - сказал Аллен.

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