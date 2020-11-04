Спарринг-партнер Усика оценил его шансы в боях против Фьюри и Джошуа

4 ноября, 2020, 15:25

Спарринг-партнер Александра Усика британец Дэвид Аллен оценил шансы украинского боксера в поединках против своих соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Об этом он заявил в интервью BoxingSocial.

По словам Дэвида Аллена, который помогал Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой, украинский боксер проигрывает Тайсону Фьюри, однако способен победить Джошуа.

"Если честно, я бы поставил на то, что Усик победит Джошуа. Я не думаю, что он побьет Фьюри. Считаю, что Тайсон сделает то, что необходимо для победы над Усиком. Джошуа против Усика - отличный бой. Они оба - победители лондонской Олимпиады 2012 года. Это супербой, невероятно большой поединок. Я выберу Усика, но, откровенно говоря, у меня нет большой уверенности. Я убежден, что многие люди поставят на Джошуа, но я не думаю, что это будет легкая работа ", - сказал Аллен.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Александр Усик прокомментировал победный бой с Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа .

4 ноября стало известно, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа .

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