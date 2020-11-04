Промоутер рассказал, при каком условии Усик сразится с Джошуа
4 ноября, 2020, 21:23
Промоутер Эдди Хирн заговорил о возможности проведения боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Эдди Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) после победы над Пулевым будет договариваться о бое с Тайсоном Фьюри.
"Если Джошуа преодолеет Пулева, а договориться с Фьюри в результате не получится, то следующим соперником Энтони будет Усик. Это миллион процентов. Джошуа интересный поединок с Александром", - сказал Хирн.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик прокомментировал победный бой с Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа .
- 4 ноября стало известно, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-