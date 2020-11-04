Промоутер рассказал, при каком условии Усик сразится с Джошуа

4 ноября, 2020, 21:23

Промоутер Эдди Хирн заговорил о возможности проведения боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Эдди Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) после победы над Пулевым будет договариваться о бое с Тайсоном Фьюри.

"Если Джошуа преодолеет Пулева, а договориться с Фьюри в результате не получится, то следующим соперником Энтони будет Усик. Это миллион процентов. Джошуа интересный поединок с Александром", - сказал Хирн.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Александр Усик прокомментировал победный бой с Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа .

4 ноября стало известно, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа .

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