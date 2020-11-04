Дело МН17: защита обвиняемого хочет допросить Авакова и Геращенко

4 ноября, 2020, 19:45

Защита обвиняемого по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом Олега Пулатова хочет допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко

Об этом заявил на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк, передает РБК-Украина .

"Аваков опубликовал Youtube ссылки с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17 ", - сообщил адвокат.

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Так, защита подозреваемого Пулатова, просит допросить Авакова о том, когда именно он получил видео и предприняли ли какие-либо действия относительно "БУК". Также хочет допросить и Антона Геращенко.

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Кроме того, защита просит допросить ряд свидетелей, которые говорили, что видели "БУК", слышали о его перевозке.

Ранее Россия вышла из консультационной группы по расследованию аварии малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.

3 ноября подозреваемый в сбивании малайзийского "Боинга" россиянин Олег Пулатов впервые дал показания и рассказал адвокатам, что занимался разведкой в моменты сбивания самолета .

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