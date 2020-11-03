Подозреваемый по делу МН17 россиянин Пулатов впервые дал показания
Об этом сообщает ВВС .
Обвиняемый по делу о сбивания рейса МН-17 Malaysia Airlines на Донбассе россиянин Олег Пулатов лично ответил на вопросы своих адвокатов.
Встреча была записана на видео и во вторник, 3 ноября, показана в суде в Нидерландах. Это первое публичное заявление Пулатова по делу.
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Подозреваемый Пулатов заявил, что за день до аварии "Боинга" и непосредственно в момент катастрофы находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка (они находятся недалеко от места аварии), занимался разведкой и руководил своим подразделением.
Пулатов отметил, что 16-17 июля 2014 о зенитно-ракетную установку "Бук", с которой предположительно был сбит самолет, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозки, не сопровождал ее но не транспортировал.
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"Мне даже вообще не было известно, была ли такая система" Бук "в ополчение", - заявил россиянин адвокатам и добавил, что при этом ему было известно о "Буки" украинской армии, которые разворачиваются в районе населенного пункта Зарощенское.
Напомним, суд в Гааге рассматривает причастность к сбивания рейса МН-17 апреля подозреваемых - трех граждан России и одного Украины, принимавших участие в войне на стороне террористических группировок. Серд них только Пулатов согласился свидетельствовать в суде.
- Ранее Россия вышла из консультационной группы по расследованию аварии малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.
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