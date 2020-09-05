Россия умышленно сбила самолет рейса MH-17 - адвокат семей погибших

5 сентября, 2020, 17:17

Адвокат семей погибших пассажиров рейса MH-17 Джерри Скиннер заявил, что Россия намеренно сбил самолет над Донбассом

Об этом сообщает Укринформ .

По словам адвоката, представляющего интересы семей погибших в Европейском суде по правам человека, Россия заранее готовилась к сбивани. именно пассажирского самолета.

"Это было сделано намеренно с конкретным намерением - сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставлял им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск". Группы контроля над вооружением в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения - над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет ", - сказал Скиннер.

Адвокат также отметил, что по его мнению, РФ намеревалась обвинить в сбивании лайнера Украину.

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить во взбитии самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно", - добавил Скиннер.

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