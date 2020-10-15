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Espreso.tvМирРоссия вышла из консультационной группы по расследованию катастрофы MH17

Россия вышла из консультационной группы по расследованию катастрофы MH17


фото: ap
Россия вышла из консультационной группы по расследованию аварии малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия

Причиной названо поведение Нидерландов в отношении россиян в этом деле, сообщает министерство иностранных дел России.

В заявлении упоминается июльское решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. В российском МИДе это поведение назвали "недружественным".

"Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и нашего участия в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - говорится в заявлении.

Также российское правительство уверено, что власти Нидерландов в рамках расследования катастрофы MH17 защищают свои политические интересы.

"Считаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы", - подчеркнули в МИД России.

В конце сентября прошел очередной раунд судебных слушаний по катастрофе Boeing на Донбассе. Следующее заседание по ней пройдет в начале ноября.

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