Внесла законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования, - нардеп-"слуга" Янченко
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Янченко сообщила, что зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.
"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально полезные нужды, например субвенцию учебным учреждениям на линии разграничения", - подчеркнула она.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
- 2 ноября журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепам-"слугам" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ.
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