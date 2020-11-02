Внесла законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования, - нардеп-"слуга" Янченко

2 ноября, 2020, 15:42

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко внесла в ВР законопроект о лишении бюджетного финансирования КСУ

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Янченко сообщила, что зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.



"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально полезные нужды, например субвенцию учебным учреждениям на линии разграничения", - подчеркнула она.

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