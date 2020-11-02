 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВнесла законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования, - нардеп-"слуга" Янченко

Внесла законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования, - нардеп-"слуга" Янченко


фото: fb
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко внесла в ВР законопроект о лишении бюджетного финансирования КСУ

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Янченко сообщила, что зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.

"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально полезные нужды, например субвенцию учебным учреждениям на линии разграничения", - подчеркнула она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

2 ноября, 2020 понедельник

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать