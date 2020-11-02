Даже те судьи, которые не поддерживали решение КСУ, должны уйти в отставку, - Зеленский
2 ноября, 2020, 22:17
Президент Владимир Зеленский рассказал о самом либеральном пути в конфликте с КСУ
Об этом он сказал на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Самый либеральные выход - если судьи видят доверие людей, реакцию президента, парламентариев, общества и наших западных партнеров, они должны сделать выводы и уйти в отставку. Мало того, если там есть судьи, которые не поддерживали это решение, я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей КСУ обновленного состава", - сказал Зеленский.
По его словам, это будет справедливое решение.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- 30 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к решению Конституционного суда по е-декларированию причастна Россия.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно возобновить доступ к реестру е-деклараций.
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