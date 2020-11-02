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Espreso.tvОбществоДаже те судьи, которые не поддерживали решение КСУ, должны уйти в отставку, - Зеленский

Даже те судьи, которые не поддерживали решение КСУ, должны уйти в отставку, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о самом либеральном пути в конфликте с КСУ

Об этом он сказал на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Самый либеральные выход - если судьи видят доверие людей, реакцию президента, парламентариев, общества и наших западных партнеров, они должны сделать выводы и уйти в отставку. Мало того, если там есть судьи, которые не поддерживали это решение, я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей КСУ обновленного состава", - сказал Зеленский.

По его словам, это будет справедливое решение.

 

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