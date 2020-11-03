"Шахтер" - "Боруссия": определились стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

3 ноября, 2020, 18:48

Сегодня, 3 ноября, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Шахтера".

Во 2-м туре "Шахтер" в Киеве сыграл в нулевую ничью с итальянским "Интером". Немецкая "Боруссия" в Менхенгладбахе сыграли вничью 2:2 с мадридским "Реалом".

Читайте также: Немецкая "Боруссия" сообщила, что отправляется на матч Лиги чемпионов в Донецк.

"Шахтер" и "Боруссия" впервые встретятся на футбольном поле. Ранее менхенгладбахский клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3:1, а в ответном матче проиграли 1:2.

Лига чемпионов

3-й тур

3 ноября

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Тете, Марлос, Антонио, Соломон, Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам, Плеа.

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

Кроме этого, во вторник мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахской "Боруссию".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb