"Шахтер" - "Боруссия": определились стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Шахтера".
Во 2-м туре "Шахтер" в Киеве сыграл в нулевую ничью с итальянским "Интером". Немецкая "Боруссия" в Менхенгладбахе сыграли вничью 2:2 с мадридским "Реалом".
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"Шахтер" и "Боруссия" впервые встретятся на футбольном поле. Ранее менхенгладбахский клуб дважды играл против "Динамо" в 2012 году. Тогда киевляне победили немцев со счетом 3:1, а в ответном матче проиграли 1:2.
Лига чемпионов
3-й тур
3 ноября
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Тете, Марлос, Антонио, Соломон, Тайсон.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.
"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам, Плеа.
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
@FCShakhtar) November 3, 2020
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- Кроме этого, во вторник мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахской "Боруссию".
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